Около 3 000 000 леев выделят власти на ликвидацию последствий ливневых дождей

Около 3 000 000 леев выделят власти на ликвидацию последствий ливневых дождей

Правительство выделит около 3 млн леев из резервного фонда для устранения последствий сильных дождей, которые прошли 18-19 мая и 10-11 марта.

Около 1 млн леев будет выделено сёлам Сэмэнанка и Донич Оргеевского района, где проливные дожди повредили сельскохозяйственные угодья, жилые дома, сады и некоторые участки дороги, пишет realitatea.md. На восстановление дорог, мостов и заборов, разрушенных в сёлах Унцешть, Грэсень, Пырлица и Мэнолешть Унгенского района, будет выделено около 1,8 млн леев.

В то же время, около 447 000 леев выделят на восстановление крыш Центра здоровья в селе Четирень Унгенского района и здания бывшей гимназии в Окнице.

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