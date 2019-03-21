Около 25 000 молдаван пересекли границу страны за сутки

Около 25 000 молдаван пересекли границу страны за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 12 человек нарушили режим КПП;
  • 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 2 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 6 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 260 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 937. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 781 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 464 пересечения, среди которых 6 043 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 351 пересечение,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 303 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 5 155 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 793 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 485 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 1 988 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 789 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 583 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 1 540 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 957 пересечений.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в обычном режиме.

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