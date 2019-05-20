Около 200 сообщений о преступлениях было получено правоохранителями Гагаузии за неделю

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В период с 13 мая по 20 мая 2019 года на территории Гагаузии было зарегистрировано 178 сообщений о преступлениях и иных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, за отчетный период на территории автономии было зарегистрировано: 8 краж (семь из которых квалифицированы как «мелкое хищение»), 5 случаев хулиганства, 4 сообщения о возгорании, также было задокументировано одно правонарушение в сфере экономики. Кроме этого, за указанный период на дорогах автономии произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, одно из которых с пострадавшими. Остальные все – незначительные, основной причиной которых послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и техническое состояние автотранспорта. В результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 5 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Путём проведения санкционированных обысков, а также по заявлениям граждан, сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 4 подтвержденных факта незаконного оборота наркотических средств.