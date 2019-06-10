Около 200 сообщений о преступлениях было получено правоохранителями Гагаузии за неделю

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В период с 03 по 10 июня 2019 года на территории АТО Гагаузия было зарегистрировано 179 сообщений о преступлениях и правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, за отчетный период на территории автономии было зарегистрировано: 15 краж (две из которых квалифицированы как «мелкое хищение», а одна из них карманная кража), 2 случая хулиганства, 1 факт мошенничества, поступило 1 заявление о нарушении тишины и 1 заявления о пожаре. Помимо этого, было выявлено и задокументировано одно правонарушение в сфере экономики. Также было выявлено и зарегистрировано 6 фактов незаконного предпринимательства.

На дорогах автономии произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, 2 из которых с пострадавшими, ещё 2 – со смертельным исходом. Остальные все незначительные, основной причиной которых послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей или техническое состояние автотранспорта.

Также в результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения, было выявлено 6 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и было зарегистрировано 5 нарушений правил дорожного движения.