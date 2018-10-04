Около 200 лучших педагогов страны получили почетные грамоты президента (ФОТО)

Около 200 лучших педагогов страны получили почетные грамоты президента (ФОТО)

В канун профессионального Дня работников образования глава государства присвоил примерно 200 лучшим педагогам из всей страны почетные грамоты Президента Республики Молдова. Торжественная церемония прошла во Дворце республики.

Грамоты были присвоены в знак признания педагогического мастерства, проявленного при продвижении качественного обучения, за творческое мышление в реформировании учебного процесса, а также за вклад в воспитание молодого поколения в духе общечеловеческих ценностей. Игорь Додон поблагодарил педагогов за самоотдачу, преданность и огромный труд в воспитании поколений детей. Глава государства отметил, что качественное воспитание и образование должны стать национальным приоритетом, а благородная профессия учителя заслуживает должного вознаграждения.

Кроме того, по случаю профессионального Дня работников образования Игорь Додон принял решение подписать указ о присвоении государственных наград нескольким преподавателям с особыми заслугами в области молдавского образования.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md