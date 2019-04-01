Около 200 человек за неделю нарушили пограничный режим

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В период с 25 по 31 марта в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 182 нарушения, в которых участвовали 187 человек, нарушивших закон о госгранице и миграционный закон РМ.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

67 нарушений режима пересечения границы;

20 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

82 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

13 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 149 ориентировок, 4 из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 121 иностранному гражданину, а также 85 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 138 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 95 500 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 310 148 переходов, из которых 156 264 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 81 816 пересечений. Самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 49% из всех пересечений. Самым загруженным днём была суббота, 30 марта, когда было зарегистрировано 54 892 пересечения, а трафик транспорта составил 13 460.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 52 899 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 45 602 пересечения,

КПП «Скуляны» – 36 419 пересечений,

КПП «Атаки» – 34 051 пересечение,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 24 186 пересечений,

КПП «Кагул» – 15 687 пересечений,

КПП «Паланка» – 14 379 пересечений,

КПП «Крива» – 13 574 пересечения,

КПП «Костешты» – 11 890 пересечений,

КПП «Тудора» – 7 096 пересечений.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.