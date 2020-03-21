Около 20 студентов из общежития Технического университета госпитализированы с высокой температурой

Около 20 студентов из общежития Технического университета госпитализированы с высокой температурой

Около 20 студентов, которые находились на карантине в общежитии Технического университета Молдовы, были госпитализированы с высокой температурой. Информацию подтвердил ректор университета Виорел Бостан, уточнив, что остальные студенты находятся в общежитии на карантине. 

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты отметила, что студенты были доставлены в больницу Минздрава. Их состояние оценивается как стабильное, передаёт deschide.md.

Стоит отметить, что ранее коронавирус был подтверждён у студентки Технического университета. Общежитие, в котором жила девушка, было закрыто на карантин на 14 дней. В здании осталось около 50 человек.

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