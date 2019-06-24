Около 20 случаев отравления и 5 тепловых ударов было зарегистрировано в выходные дни

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За последние 48 часов Служба скорой медицинской помощи действовала в режиме нон-стоп и оказала догоспитальную помощь 4 578 пациентам по всей стране.

По данным Центра догоспитальной скорой медицинской помощи, за указанный период было зарегистрировано 1 076 несрочных вызовов. Кроме этого, помощь понадобилась 717 пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 9 случаев острого коронарного синдрома, 550 пациентам с неврологическими заболеваниями, в том числе 44 инсульта, 733 пациентам с респираторными заболеваниями, 106 пациентам с инфекционными заболеваниями, 546 пациентам с травмами, 19 пациентам с различными отравлениями и 5 пациентам, получившим тепловой удар.

За указанный период бригады скорой помощи доставили в больницы 1 774 пациентов для проведения обследований и лечения.