Около 2 000 полицейских будут следить за правопорядком в День Победы

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В связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы полиция усилит меры по обеспечению общественного порядка и надзору за дорожным движением. 9 мая в столице будут дежурить сотрудники патрульной службы, которые будут управлять дорожным движением и перенаправлять транспорт.

В связи с этим, Генеральный инспекторат полиции призывает водителей к соблюдению установленных ограничений. Гражданам также рекомендуют воспользоваться услугами общественного транспорта, передаёт moldpres.md.

ГИП отмечает, что во время мероприятий в столице будет ограничено движение по ряду столичных улиц. В частности, во время демонстраций движение будет частично приостановлено в зоне ПВНС: на участке Пушкина-Бодони.

Также движение будет временно ограничено по следующим адресам:

Ул. Измаил – бул. Штефан чел Маре – круг на “40 лет”. С 9:30 до 10:30 – Мемориал – бул. Штефан чел Маре – Б. Бодони – Матеевич – Александри – круг на “40 лет”. С 7:00 – 10:00 – ул. Когэлничану – Армянская – Измаил; Тигина – Букурешть – Когэлничану; Льва Толстого – Измаил – Букурешть.

При необходимости движение также будет приостановлено и на других улицах.