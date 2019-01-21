Около 15 тысяч молдавских мигрантов уже обратились в колл-центр по поводу амнистии

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Информацию в рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова озвучил президент страны Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что был открыт специальный колл-центр, куда могут позвонить молдаване, находящиеся как в России, так и в нашей стране, и получить подробную информацию по поводу предоставленной властями РФ миграционной амнистии. По словам Игоря Додона, в адрес колл-центра уже поступило порядка 15 тысяч звонков.

– Я надеюсь, что несколько десятков тысяч человек воспользуются этой возможностью и приедут домой для того, чтобы им аннулировали нарушения миграционного режима в РФ. Очень активно ведется работа, ведется информирование – не только через колл-центр и соцсети, но и через наших представителей непосредственно в России. Мы встречаемся с гражданами, объясняем, какова процедура, – сказал Додон.

В данной связи президент напомнил, что молдаване, которые находятся в РФ, могут вернуться в республику до 23 февраля, а после 1 марта – поехать обратно в Россию, и имеющиеся у них нарушения по статьям, на которые распространяется амнистия, будут отменены. Это же касается и граждан, которые уже находятся в Республике Молдова с запретами.

Напомним, это стало возможным в результате личной договоренности Игоря Додона и Владимира Путина.