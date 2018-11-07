Около 14 000 человек получили медпомощь с момента запуска службы SMURD (ВИДЕО)

Около 14 000 человек получили медпомощь с момента запуска службы SMURD (ВИДЕО)

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, около 14 000 человек получили квалифицированную медицинскую помощь с момента появления в Молдове Мобильной службы скорой помощи, реанимации и высвобождения.

Так, согласно информации ведомства, с момента запуска SMURD экипажи медиков и парамедиков провели 17 международных миссий, в ходе которых десятки людей из Молдовы и Румынии получили квалифицированную помощь и были привезены домой после того, как пострадали в местах работы или во время ДТП в других странах.

В учебном центре в Румынии подготовку прошли 106 парамедиков, которые сейчас работают в двух регионах нашей страны: Кагуле и Бельцах. Стоит отметить, что запуск данного проекта состоялся в 2014 году. Сначала Служба SMURD активировала свою деятельность на севере Молдовы, а спустя некоторое время продолжила своё развитие и в южной части страны.

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