Около 1000 евро заплатил молдаванин за фальшивое водительское удостоверение

Сотрудники пограничной полиции обнаружили поддельный документ, который в дальнейшем должен был использоваться в Португалии.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, нарушение было зафиксировано на КПП Скулень, когда контроль проходил пассажирский автобус маршрута Молдова – Португалия, выполняющий периодические рейсы.

Во время проверки документов один из пассажиров проявил беспокойное поведение, что пограничникам показалось подозрительным. На этом основании и на основании профиля риска они решили провести дополнительную проверку данного человека, в результате чего было найдено водительское удостоверение на все категории транспорта. Экспертиза выявила фальсификацию документа.

В своё оправдание мужчина заявил, что не знал о подделке документа, но признался, что 4 года назад усовершенствовал права, заплатив при этом 1000 евро.

Органы правопорядка изъяли фальшивое водительское удостоверение. Нарушителю грозит штраф в размере 32 500 леев, общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы сроком до 2 лет.