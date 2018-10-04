Около 100 кг табака на 80 000 леев нашли таможенники у водителя маршрутного автобуса (ФОТО)

Около 100 кг табака на 80 000 леев нашли таможенники у водителя маршрутного автобуса (ФОТО)

Теперь водитель микроавтобуса маршрута Бухарест – Кишинёв проходит по делу о незаконном ввозе в страну табачных изделий.

По данным Таможенной службы, 98,75 кг табака для кальяна было обнаружено вчера ночью в одном из микроавтобусов, проходившего контроль на пропускном пункте «Леушаны». Табачные изделия находились в шести сумках, спрятанных за багажом пассажиров.

В общей сложности сотрудники Таможенной службы насчитали 395 пакетов по 250 граммов табака. Стоимость партии составляет приблизительно 80 000 леев.

Товар был изъят, а нарушитель санкционирован в соответствии с законодательством.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md