Около 100 кг табака на 80 000 леев нашли таможенники у водителя маршрутного автобуса (ФОТО)

Теперь водитель микроавтобуса маршрута Бухарест – Кишинёв проходит по делу о незаконном ввозе в страну табачных изделий.

По данным Таможенной службы, 98,75 кг табака для кальяна было обнаружено вчера ночью в одном из микроавтобусов, проходившего контроль на пропускном пункте «Леушаны». Табачные изделия находились в шести сумках, спрятанных за багажом пассажиров.

В общей сложности сотрудники Таможенной службы насчитали 395 пакетов по 250 граммов табака. Стоимость партии составляет приблизительно 80 000 леев.

Товар был изъят, а нарушитель санкционирован в соответствии с законодательством.