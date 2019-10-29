Около 100 бездомных смогут находиться в холода в специализированном центре

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В холодный период года бездомные смогут получить крышу над головой и горячую еду в столичном центре временного размещения по улице Халтей, 2. Данное учреждение рассчитано на 100 мест.

С 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года учреждение будет круглосуточно предоставлять услуги по приёму бездомных, пишет moldpres.md. Для этого в центре были проведены ремонтные работы, приобретены товары гигиены, одеяла, простыни и нижнее бельё.

Центр размещения для людей без определённого места жительства – муниципальное бюджетное учреждение, которое предлагает бесплатную временную помощь людям без постоянного жилья, без доходов или с недостаточными доходами для обеспечения потребностей повседневной жизни.