Около 10 тысяч составных частей патронов для охотничьих ружей обнаружены на таможне (ФОТО)

Около 10 тысяч составных частей патронов для охотничьих ружей обнаружены на таможне (ФОТО)

Контрабандный груз был найден сотрудниками таможенного поста “Леушень” среди несопровождаемого багажа.

Обнаружение стало возможным благодаря более тщательному обыску багажа в связи с повышенным фактором риска. Так, в автобусе из Италии были найдены 3000 пластиковых трубок, 3 900 капсул, 2500 емкостей, а также устройство для производства патронов.

В соответствии с процедурой, партия была задержана и отправлена на экспертизу. Также продолжают устанавливаться все обстоятельства нарушения.

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