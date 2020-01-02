Около 10 тысяч человек уехали из страны в первый день 2020 года: ситуация на границе

Около 10 тысяч человек уехали из страны в первый день 2020 года: ситуация на границе

В первый день 2020 года в пунктах пересечения поток лиц составил 18 724. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 9 788.

Из общего числа людей, пересекших границу, 10 422 были иностранными гражданами, 5 597 из них выехали из страны. По сравнению с первым днём 2019 года число пересечений границы выросло на 5%.

Наиболее востребованными КПП оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 4 912 пересечений;
  • КПП «Леушены» – 3 664 пересечений;
  • КПП «Скуляны» – 1 574 пересечений;
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 1 363 пересечений;
  • КПП «Атаки» – 1 242 пересечения;
  • КПП «Кагул» – 849 пересечений;
  • КПП «Паланка» – 779 пересечений;
  • КПП «Крива» – 724 пересечений.
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