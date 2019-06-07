Около 10 граждан Молдовы ежегодно умирают из-за пищевых отравлений

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18-20 тысяч случаев острых диарейных заболеваний регистрируются по республике каждый год. Из них около 10 случаев – со смертельным исходом, пишет moldpres.md.

Специалисты Национального агентства общественного здравоохранения утверждают, что ежегодно, в особенности в летнее время, происходит более 20 эпидемических вспышек, а количество заболевших доходит до 300. Наиболее распространёнными диарейными заболеваниями, встречающимися в Молдове, являются сальмонеллез, кампилобактериоз и инфекции, вызванные энтерогеморрагической кишечной палочкой. Большая часть диарейных заболеваний вызвана контактом с загрязнённой пищей, а также нарушениями процесса приготовления пищи.

– В Молдове насущной проблемой является организация питания детей. Непосредственной опасностью для детского здоровья является употребление нездоровой пищи с высоким содержанием соли, сахара и жиров: сладости, фаст-фуд, орехи, сухарики. Неправильное питание может провоцировать повышение уровня холестерина, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, остеопороза и рака, – прокомментировала пресс-секретарь Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор.