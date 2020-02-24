Около 1 500 договоров аренды жилья зарегистрировали в налоговой в январе

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Более 1 500 договоров аренды жилья было зарегистрировано в первом месяце этого года.

Как уточнили в Государственной налоговой службе, в результате сдачи в аренду недвижимого имущества в бюджет поступили доходы в размере 2,5 млн леев. Это превышает доходы, собранные в тот же период предыдущего года, на 0,7 млн леев, пишет moldpres.md.

Таким образом, в январе было зарегистрировано 1 577 договоров аренды. Также в январе были проведены проверки 55 физических лиц, сдающих в аренду недвижимое имущество. Тем самым, дополнительно в бюджет поступили базовые платежи – 27,1 тыс. леев, пеня – 1,2 тыс. леев и штрафы – 10,1 тыс. леев.