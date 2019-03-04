Около 1 000 заключённых участвовали в общественных работах на прошлой неделе

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За прошедшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 052 человека. 95 человек были освобождены, 54 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 977 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 210 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 35 задержанных, а 6 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 7 мобильных телефонов, 3 пакета с растительной субстанцией зелёного цвета, 1 000 евро. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.