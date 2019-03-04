Охранник столичного магазина “прославил” на весь Интернет вора, укравшего элитный ликёр (ВИДЕО)

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Мужчина опубликовал в соцсети записи с камер видеонаблюдения, на которых изображён предполагаемый преступник. «Вор республики», – гласит надпись к посту.

По словам автора публикации, злоумышленник украл элитный ликёр бренда Sheridans, стоимость которого составляет 275 леев – деньги, которые, по его утверждению, были «украдены из его кармана». Поэтому, по всей видимости, автор ролика является охранником магазина, где произошла кража, которому в итоге пришлось взять ответственность за чужое преступление.

По словам мужчины, он обратился в полицию по данному факту, а также по факту кражи телефона, которая также имела место в магазине. Он рассказал интернет-пользователям, что он «столько воров отловил, что мог бы заполнить ими всю ленту».