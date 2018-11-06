Охранник столичного магазина довёл старушку до сердечного приступа: как отреагировала администрация супермаркета (ФОТО)

Беспрецедентный случай произошёл на днях в столичном магазине на улице Язулуй, 4/1. Охранник магазина, решил выслужиться перед начальством и «поймать» опасного вора – 80-летнюю пенсионерку, которая случайно забыла расплатиться за сырок стоимостью в 7 леев.

Историю рассказала дочь пенсионерки Лариса Кощуг, опубликовав запись в социальных сетях. На сообщение отреагировала и администрация магазина, которая пообещала «тщательно выяснить ситуацию и предпринять соответствующие меры».

– Этот человек, заняв почётную должность охранника магазина, позволяет себе обижать и унижать немощных стариков. 4 ноября в магазине Linella он решил выслужиться перед своим начальством, обвинив 80-летнюю пенсионерку в воровстве. Заплатив за свои покупки, женщина в силу своего преклонного возраста, забыла оплатить сырок стоимостью 7 леев, и пошла к выходу, – написала дочь пострадавшей.

По её словам, реакции охранника не пришлось долго ждать – он со страшными оскорблениями в адрес пожилой покупательницы остановил её на выходе.

– Женщина со слезами извинилась и попросила дать ей возможность оплатить этот сырок. На что охранник, продолжая её оскорблять, завёл в подсобное помещение, где продолжил её прессовать, – добавила автор поста.

Ответственный охранник всё же добился своего и заставил старушку заплатить штраф в размере 72 леев, при этом не составил акт и не выдал чек. Пенсионерка от волнения потеряла сознание, упала и ударилась головой. Ей вызвали скорую помощь, врачи диагностировали сердечный приступ.

Администрация магазина отреагировала на публикацию в социальных сетях, отметив, что их сеть пользуется услугами специализированной охранной компании и персонал, ответственный за безопасность, работает на основе контрактов о сотрудничестве, заключённых между Linella и охранной фирмой.

– Мы тщательно проверим данную ситуацию совместно с командой магазина и охранным агентством, чтобы принять соответствующие меры и исключить возникновение подобных казусов, – говорится в сообщении администрации.