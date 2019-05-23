Охранник рынка за 3 года вынес товары на сумму более 30,5 тысяч долларов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, который обвиняется в совершении ряда краж из контейнеров, расположенных на рынке “Колкотовый” в Тирасполе. Следствие установило, что в течение трех последних лет охранник вещевого рынка похищал товары из контейнеров, пишет ИА “Новости Приднестровья”.

Источник отмечает, что в последние годы многие контейнеры на рынке используются арендаторами не для торговли, а лишь для хранения товаров, поэтому открываются нечасто. Владея этой информацией, охранник во время своего ночного обхода, подбирал ключ к таким контейнерам и выносил небольшими партиями товары (вещи, обувь, галантерею, парфюмерию). Похищенное имущество мужчина первоначально переносил в выделенный ему для переодевания индивидуальный контейнер, а затем по мере возможности перевозил к себе домой в село Карагаш.

В результате за это время данным охранником было вскрыто восемь контейнеров. Общая сумма похищенного имущества превысила 500 тысяч рублей ПМР или более 30,5 тысяч долларов. Часть из него в ходе предварительного расследования была обнаружена и возвращена потерпевшим.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.