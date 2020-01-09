Охранник предприятия в Глодянах сгорел заживо во время пожара в сторожке

Охранник предприятия в Глодянах сгорел заживо во время пожара в сторожке

Обгоревшее тело мужчины было найдено сегодня в пристройке, находящейся на территории предприятия в Глодянском районе.

По данным местной полиции, погибшим является 57-летний мужчина, который работал охранником предприятия. Компетентные органы установили, что он скончался после того, как случилось возгорание в помещении, где он находился. Согласно предварительным данным, пожар произошёл из-за несправной проводки.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, передаёт deschide.md.

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