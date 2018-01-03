Охранник пенитенциара снабжал заключенных телефонами и Интернетом

Теперь мужчина также будет судим.

Речь о надзирателе пенитенциара №12 в Бендерах. Расследование в его отношении завершено, и дело передано в суд, пишет tv8.md.

Согласно материалам дела, прокурорами было установлено, что 4 ноября обвиняемый принял от осужденного 50 долларов, а от его приятелей, находящихся на свободе, – два мобильных телефона и WI-Fi рутер. Технику охранник впоследствии незаконно пронёс в тюрьму.

Обвиняемый полностью признал свою вину. За содеянное ему грозит штраф в размере от 1000 до 2000 условных единиц с запретом на работу в определенных должностях сроком на 5 лет. Также его могут обязать оплатить судебные расходы в размере 9600 леев.