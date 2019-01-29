Охрана окружающей среды – в поле зрения социалистов (ВИДЕО)

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Наиболее распространенными проблемами пригородов молдавской столицы являются неавторизованные свалки, вывоз мусора и канализации. Социалисты считают, что навести порядок в этом отношении можно лишь приняв соответствующие законодательные изменения. Об этом в рамках пресс-конференции заявил кандидат ПСРМ в депутаты по одномандатному округу №33 Владимир Рошка.

В частности, Рошка отметил, что местные власти не заинтересованы в охране окружающей среды. Отсутствуют предложения по изменению местных бюджетов таким образом, чтобы экологические бомбы в виде стихийных свалок были уничтожены. Социалист считает, что меры, которые должны быть приняты для разрешения этой ситуации, не являются дорогостоящими, а потому не представляют интереса для властей, ведь маленькие проекты означают “маленькие откаты”.

Хаос творится и с авторизованными площадками для складирования отходов, отметил социалист. Строительство предприятий по переработке мусора позволило бы решить массу проблем, но разрушило бы схемы по обогащению некоторых чиновников, а потому разрешение и этой проблемы стопорится.

Рошка уверен: будущий состав парламента должен принять законодательные поправки для улучшения экологической ситуации в стране. Они должны содержать конкретные требования по отношению к технологиям переработки мусора, устанавливать конкретные механизмы и правила и предусматривать привлечение к ответственности виновных.

– Новоиспеченная фракция ПСРМ сделает то, что другие политические силы не смогли осуществить до сих пор, – подытожил он.