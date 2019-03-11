Охотники за металлоломом: трое молодых жителей Слободзеи украли чужой забор

Охотники за металлоломом: трое молодых жителей Слободзеи украли чужой забор

58-летний житель Тирасполя обратился в милицию с заявлением о краже. Потерпевший сообщил, что с территории принадлежащего ему участка, находящегося в Слободзейском районе, пропало ограждение. Были демонтированы и похищены 80 металлических секций забора.

Как выяснилось, к хищению причастны трое местных жителей. Молодые люди, самому старшему из которых всего 22 года, сдали разобранные секции в пункт приёма металла. Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено законному владельцу, пишет mvdpmr.org.

По факту кражи проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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