Охотились за чужим добром: задержана банда серийных домушников (ФОТО)

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Пять человек в возрасте от 19 до 25 лет, в том числе две женщины, подозреваются в совершении нескольких краж на территории Страшенского района, а также в центральных районах страны.

Было установлено, что с конца 2019 года подозреваемые совершили около 10 квартирных краж. Ущерб составляет порядка 400 тыс. леев. Воры орудовали в жилищах, когда хозяев не было дома. Злоумышленники выносили деньги, драгоценности, технику и т. д. Похищенные товары хранили в доме одного из подозреваемых, а затем продавали.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. На данный момент на 72 часа были задержаны трое подозреваемых, им грозит до 7 лет лишения свободы.

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