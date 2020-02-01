Охотились на границе в ночное время: двоих нарушителей обнаружили пограничники (ФОТО)

0

Пограничники задержали двоих человек, которые охотились в пограничном районе. Несмотря на наличие разрешительных документов, мужчины находились на границе в ночное время, что строго запрещено законом.

Нарушители также успели пристрелить кролика из ружья, использование которого запрещено на территории Молдовы. Автомобиль, в котором находились граждане, сотрудники Пограничной службы остановили менее чем в 1 000 метрах от границы. Сразу после этого один из мужчин попытался сбежать.

Беглецом оказался 27-летний житель села Ленкэуць Окницкого района, который решил поохотиться на кроликов с 37-летним односельчанином. В салоне автомобиля пограничники нашли тушку застреленного кролика, оружие и патроны. Все обнаруженные предметы были отправлены на дальнейшую экспертизу.

Мужчины признали свою вину. Им грозит наказание за нарушение режима пограничной зоны.