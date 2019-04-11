Охота на “железного коня”: жительница Яловен пожаловалась на то, что собаки поцарапали её авто (ФОТО)

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Жительница Яловен рассказала, что обнаружила свою машину, припаркованную на ночь возле дома, со следами царапин, оставленными собакой. Пострадавшая обратилась в полицию.

Утром 7 марта я обнаружила свою машину, которую оставила на парковке у спортивного клуба, в плачевном состоянии. Автомобиль был весь исцарапан собаками. По словам случайного свидетеля, это дело “лап” большой породистой собаки. 10 апреля то же самое произошло с моей соседкой, а сегодня утром “удача улыбнулась” мне во второй раз, – пожаловалась хозяйка повреждённого авто в социальной сети.

По словам правоохранителей, винить в произошедшем стоит бродячих собак, пишет tv8.md. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Фото: Teodora Melega