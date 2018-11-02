Охота на таксистов и маршрутчиков: полиция оштрафовала злостных нарушителей (ФОТО)

Охота на таксистов и маршрутчиков: полиция оштрафовала злостных нарушителей (ФОТО)

На многих улицах столицы прошли масштабные проверки, задачей которых было выявить и привлечь к ответственности водителей такси и маршрутных микроавтобусов, нарушающих закон.

В операции приняли участие представители Национального инспектората патрулирования, а также Национального агентства автомобильного транспорта, пишет protv.md. Органы правопорядка проверили у водителей наличие необходимых документов, разрешающих пассажирские перевозки.

Кроме этого, в поле зрения сотрудников полиции оказались те маршрутные микроавтобусы, в которых незаконно установлены дополнительные пассажирские места. Все нарушители были оштрафованы согласно действующему законодательству.

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