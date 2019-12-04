Ограничение до невозможности 

0

О том, почему в молодости опасно терять дееспособность

3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. Несколько лет назад в Молдове инвалидов стали называть людьми с ограниченными возможностями. Слово «инвалид» перешло в разряд оскорбительных. На самом деле людям важно не как их называют, а как к ним относятся и помогают, как принимают и понимают.

Пожизненный диагноз… на время

Зачастую темы для газетных публикаций диктуют сами читатели. Проблему людей с ограниченными возможностями озвучила 79-летняя пенсионерка, инвалид I группы Зинаида Петровна Сливка, которая 30 лет назад лишилась ноги, а недавно перенесла и инсульт, поэтому сегодня прикована к постели.

Как оказалось, женщине с августа по ноябрь не приносили пенсию. Работники социальной службы сообщили Зинаиде Петровне, что причиной задержки выплаты было отсутствие документа о подтверждении её группы ограничения возможностей консилиумом врачебной экспертизы жизнеспособности (КВЭЖ). Но ведь раньше при I группе ограничения возможностей подтверждения не требовалось. Логично, что и сегодня оно должно быть пожизненным, как, к сожалению, и сам диагноз – нога ведь не отрастёт.

До назначения группы инвалидности 27 лет Зинаида Сливка проработала на Александренском сахарном заводе. Сейчас живёт фактически одна, так как её дочь вынуждена ездить на заработки за границу. Она, конечно же, помогает матери, чем может, приходящую сиделку оплачивает, но пенсия – основной источник жизни пожилой женщины. Она необходима на приобретение лекарств и на оплату коммунальных услуг.

Чтобы вернуть матери пенсию, дочь вынуждена была приехать домой и пригласить врачей КВЭЖ для освидетельствования. К пенсионерке по очереди приходили специалисты КВЭЖ. Наверное, для того, чтобы убедиться, что нога не выросла. Диагноз подтвердили, проблема разрешилась, но таких ситуаций быть не должно. Один тревожный случай тянет за собой тележку, полную открытых вопросов, которые нужно решать не только накануне Международного дня инвалидов.

По данным ООН около 15% жителей Земли являются инвалидами разных групп. В Молдове лишь около 5% населения относятся к категории людей с ограниченными возможностями. Получается, что Молдова – самая здоровая страна.

Защита от фальшивых инвалидов

Возможно, при выдаче пенсий по ограничению возможностей государственные органы перестраховываются, потому что в своё время у нас было немало фальшивых инвалидов. Сейчас в Молдову возвращается часть трудовых мигрантов, чей возраст подходит к пенсионному, и у них масса проблем со здоровьем. Чтобы получать хоть какие-то деньги, они стараются оформить группу инвалидности, но для этого им необходим страховой стаж.

Как уточнила начальник управления политик социального и медицинского страхования Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Диана Чеботарь, начиная с 1999 года система государственного социального страхования действует на основании принципов, предусмотренных в Законе о государственной системе социального страхования. Один из главных – принцип равноправия. Он обеспечивает всем участникам системы (плательщикам взносов, получателям пенсий и других пособий) равенство в реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством, и принцип участия, согласно которому реализация права на социальное страхование зависит от уплаты взносов соцстрахования. Таким образом, пенсия по инвалидности назначается застрахованным лицам при наличии необходимого страхового стажа ко времени установления ограничения возможностей.

– Для соблюдения принципов системы государственного социального страхования парламент РМ принял Закон № 290 от 16 декабря 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», – поясняет Диана Чеботарь. – Для назначения пенсии закон предусматривает увеличение необходимого страхового стажа по отношению к возрасту установления ограничения возможности. Пенсии по ограничению возможностей вследствие производственной травмы или профессионального заболевания назначаются независимо от продолжительности страхового стажа.

Жизнь по минимуму

Упомянутый закон, придуманный демократами, хорош, наверное, только тем, что заставляет людей задуматься о будущем. То есть устраиваться на легальную работу и желательно в своей стране. С одной стороны, это правильно, но не все могут найти постоянную работу на родине, особенно в сельской местности.

Но настораживает и другое. Если, к примеру, молодой человек стал инвалидом в 23 года, по закону у него должен быть двухлетний страховой стаж. То есть он должен был устроиться на работу в 21 год. Молодёжь оканчивает лицеи и колледжи в 20–21 год, ещё учится в вузах. Когда работать? Если возраст к моменту наступления ограничения возможностей составляет 23 – 29 лет, необходим стаж в 4 года, если 29 – 33 года, то стаж должен быть 7 лет и

т. д. Человеку старше 41 года для получения пенсии по ограничению возможностей необходимо иметь стаж 15 лет.

– В случае если застрахованное лицо не может подтвердить требуемый страховой стаж для назначения пенсии по ограничению возможностей, ему назначается государственное социальное пособие, предусмотренное Законом о государственных социальных пособиях некоторым категориям граждан, – уточняет начальник управления по применению законодательства в области социальных прав НКСС Ольга Михаеш. – Размер пенсии по ограничению возможностей зависит от степени ограничения возможностей и определяется из валоризированного среднемесячного застрахованного дохода заявителя, полученного с 1 января 1999 года. Если размер пенсии по ограничению возможностей, исчисленный в зависимости от степени ограничения, меньше размера минимальной пенсии, назначается соответствующая минимальная пенсия.

Размер минимальной пенсии при тяжёлой степени ограничения возможностей – 75% от суммы минимальной пенсии по возрасту (809,50 лея), при выраженном ограничении возможностей – 70% (755,53 лея) и при среднем ограничении возможностей – 50% (539,67 лея).

Итак, мы пришли к тому, что надо с юности готовиться не только к пенсии, но и к возможной потере трудоспособности. Иначе в случае беды придётся жить на пособие, размер которого составляет от 215 до 323 леев. Впрочем, люди с разными степенями ограничения возможностей тоже могут работать, и законодательство предусматривает, что предприятия должны резервировать для этой категории 5% рабочих мест. По факту это предписание не соблюдается даже в государственных учреждениях. Кроме того, в Молдове осталось всего около 10 специализированных предприятий для людей с ограниченными возможностями, потому что государство лишило их прежних льгот.

Выжить на подачку

мнение Ковалёва

Конвенцию о правах инвалидов наша страна подписала в числе первых и присоединилась к ней в 2010 году. Мы ожидали, что произойдут разительные перемены. Действительно, стали принимать новые законы, нормативные акты, но наши ожидания никоим образом не были связаны со сменой вывески. От того, что группа инвалидности стала называться «ограничением возможностей», ничего не изменилось. Раньше говорили «инвалид», сейчас – «человек с ограниченными возможностями». Хотя, я считаю, что это не правильно со многих точек зрения. Кроме того, в русском варианте названия конвенции фигурирует слово «инвалид», а русский – один из официальных языков ООН. Но как ни назови – у людей пенсия остаётся маленькой.

Человек, ограниченный в возможностях, в первую очередь ограничен в трудовых возможностях. Но для того чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж одинаков для всех. Из-за отсутствия трудового стажа у нас многие люди получают лишь пособия, которые, если посмотреть на сумму, можно назвать подачкой. А разве эти люди виноваты в том, что у них нет страхового стажа?

Граждане обращаются за группой в консилиумы врачебной экспертизы жизнеспособности. Кто идёт до конца, своего добивается. Но почему людей должны ставить в такое положение? У человека нога не вырастет, состояние здоровья не изменится, группу могут поменять, а если это III группа, то вообще отнять. Понятно, что в этой части у нас всегда привязка идёт к деньгам, но, может, надо посмотреть, как это делается в других странах?

По данным ООН, около 15% жителей Земли – инвалиды разных групп. В Молдове лишь около 5% населения относятся к категории людей с ограниченными возможностями. Получается, что Молдова – самая здоровая страна. Что касается пенсий и пособий людям с ограниченными возможностями, то, думаю, их уровень должен быть не ниже прожиточного минимума. Со стороны государства должно быть понимание того, что человеку надо как-то выжить.

Виталий Ковалёв, председатель Союза организаций инвалидов РМ

Наталья Устюгова