Ограбление в Чимишлии: неизвестные обчистили лесничество, украв деньги и 3 ружья (ВИДЕО)

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На днях неизвестные разгромили здание чимишлийского лесничества. Воры проникли в помещение ночью и украли почти 11 тысяч леев и 3 охотничьих ружья. О преступлении стало известно следующим утром, когда администрация обнаружила взломанные сейфы, пишет canal3.md.

– Все двери были сломаны, сейфы открыты, в шкафах с документами – беспорядок. Я 30 лет работаю на предприятии, но такое вижу впервые, – пожаловался замглавы чимишлийского лесничества Олег Уреке. – Установлено, что неизвестные запланировали кражу имущества. Взломав дверь, они проникли на предприятие. Полиция пытается установить личности преступников, – сообщила пресс-секретарь ИП Чимишлии Кристина Викол.

Обстоятельства инцидента выясняются. Если злоумышленников найдут, им грозит до 4 лет тюрьмы.