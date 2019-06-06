Ограбление средь бела дня на Рышкановке: двое подростков напали на старушку (ВИДЕО)

Ограбление средь бела дня на Рышкановке: двое подростков напали на старушку (ВИДЕО)

Двое 15-летних несовершеннолетних жителей столицы были задержаны сотрудниками полиции сектора Рышкановка за совершение ограбления.

Инцидент произошёл 29 мая на Московском проспекте в секторе Рышкановка. У 83-летней потерпевшей во дворе дома отобрали сумку. Нанесённый ущерб составил 1 350 леев.

В результате следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личности и задержали подозреваемых. Несовершеннолетние признали свою вину и также были опознаны потерпевшей стороной. Стоит отметить, что задержанные не в первый раз попадают в поле зрения правоохранительных органов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим уголовным законодательством, нарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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