Ограбление по-крупному: кассирша вынесла 165 тысяч леев из сейфа предприятия, где она работала

Ограбление по-крупному: кассирша вынесла 165 тысяч леев из сейфа предприятия, где она работала

33-летняя жительница столицы была задержана полицейскими сектора Рышкановка после того, как администрация предприятия обратилась в полицию по факту кражи из сейфа 165 тысяч леев. 

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинев, удалось установить подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась кассирша предприятия. Она выносила деньги из сейфа компании с июля по сентябрь текущего года.

Женщина была задержана, а на допросе полностью признала вину. В настоящее время она находится под предварительным арестом, ей грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения.

 

 

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