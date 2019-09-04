Ограбление Молдовы: Операция BЕМ

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О том, кто подготовил почву для вывода денег из банковской системы РМ

Сегодня мало кто понимает, что именно рейдерские атаки на Banca de Economii (BЕМ) в 2011 году (май – июль), легализация украденных акций в 2012-м, приватизация BЕМ в августе 2013-го заложили основу кражи миллиарда…

Звенья одной цепи

Схематично «операция BЕМ» и кража миллиарда выглядели следующим образом:

1) Рейдерские атаки на BЕМ в 2011 году (16 мая 2011 – 13 июля 2011 г.).

2) Передача украденных 18,5 %+ 10% акций В. Платону (2 – 15 декабря 2011 г.).

3) Легализация Нацбанком украденных 18,5% акций (27 апреля 2012 г.).

4) Перепродажа В. Платоном 28% акций BЕМ В. Плахотнюку, а последним – И. Шору (2013 г.).

5) Приватизация/захват BEM Шором (Плахотнюком?) (29 августа 2013 г.).

6) 30 апреля 2014 г. Илан Шор – председатель админсовета BЕМ.

7) 25 сентября 2014 г. Ю. Лянкэ взял на себя ответственность по изменению законов о Нацбанке и о финансовых учреждениях (№187 от 28.09.2014 г.), сделав это без участия парламента! Тем самым правительство могло гарантировать кредиты Нацбанка частным банкам.

8) 13 ноября 2014 г. Лянкэ выделяет первый транш банкам Шора в размере 9,5 млрд леев (секретное постановление № 938).

9) Кража миллиарда (24 – 26 ноября 2014 г.).

10) Временное администрирование BEM Нацбанком – (27 ноября 2014 года).

11) Возврат пустого BЕМ государству решением ВСП (28 ноября 2014 г.).

12) Секретное решение правительства Габурича (№124) о выделении ещё 5,34 млрд леев банкам Шора (30 марта 2015 г.).

13) Ликвидация BEM (16.10.2015 г. – отзыв лицензии).

14) Перекладывание возврата украденного миллиарда на граждан правительством Филипа (26 сентября 2016 г.). Любопытно, что закон был принят без парламента, то есть взятием ответственности!

Всё это – звенья одной цепи, одного дьявольского ПЛАНА по ограблению страны и народа олигархами из ДПМ и ЛДПМ.

Согласно отчёту BЕМ, в 2012 году банк понёс финансовые потери свыше 300 млн леев. Ион Бутмалай утверждал, что Григорий Гачкевич получил комиссион в 12% от общей суммы кредитов, выданных в 2011–2012 годах офшорам Плахотнюка и Платона.

Рейдерские атаки на BEM

Захват BEM был сложным, хорошо спланированным процессом с участием ДПМ и в какой-то мере – ЛДПМ.

Как известно, в 2010 – 2012 годах государство владело 56% акций в BEМ. Остальные 44% бы-ли поделены между Minerva – 9,97% и Zilena-Com – 8,52% (Виорел и Виктор Цопа), Sisteme Informaţionale Integrate – 9,78% (В. Плахотнюк?), Intercontinent – 8,92% (?). Оставшиеся проценты контролировались 2500 мелкими акционерами.

Ситуация меняется в 2011 году. 16 мая 2011 г. Виорел и Виктор Цопа, акционеры фирм Minerva и Zilena-Com, теряют пакет в 18,5% акций посредством преступных решений Каушанского суда (судья Георгий Маркитан) в пользу офшорной фирмы «Rietel» Limited! Якобы акционеры BЕМ задолжали $7 млн этому офшору.

12 июля 2011 г. регистратор Registru-F тут же зарегистрировал 3 840 000 акций в пользу фирмы Rietel.

13 июля 2011 г. офшор «Rietel» Limited отдал эти акции другому офшору – «Lectom» Ltd из Великобритании. Помог ему в этом судья сектора Центр Гарри Бивол. 18 июля 2011 г. новозеландский офшор «Rietel» Limited был ликвидирован и удалён из регистра собственной страны. Но в Молдове он будет фигурировать как юридическое лицо!

Вы удивитесь, но акционеры фирм Minerva и Zilena узнали о краже акций лишь 23 августа 2011 года!

1 сентября «Lectom» Ltd была записана в регистре BЕМ, несмотря на отсутствие подтверждения Нацбанка!

Виктор и Виорел Цопа обвинили в захвате акций В. Плахотнюка. Уже 19.10.2011 года Виктор Цопа получил 10 лет тюремного заключения за вымогательство акций путём угроз. Виорел Цопа получил 8 лет. Они покинули Молдову до вынесения приговора.

Дело бы так и не получило огласки, если бы рейдеры «случайно» не ограбили и пару европейских акционеров из MAIB (2 – из Голландии, 4 – из Словении), вызвав скандал и озабоченность у западных послов! Премьеру Филату позвонили несколько премьер-министров ЕС. Еврокомиссия взяла под личный мониторинг ситуацию.

Уже 5 сентября 2011 г. на брифинг вышел Влад Филат, тогдашний премьер-министр страны. Он заявил, что рейдеры захватили акции и в других банках: 27,5% акций Moldova-Agroindbank, 78,1% акций Universalbank, 28 % акций BЕМ. Менее заметное нелегальное изъятие – 5% акций – готовилось в Victoriabank. Как подчеркнул экс-премьер, атаки начались после того, как он ушёл в летний отпуск. «Можно говорить о некомпетентности и даже сговоре ответственных структур», – добавил он.

30 сентября европейские акционеры получили свои акции. А вот молдавские, в том числе акционеры BЕМ, – нет.

Украденные акции переходят к Платону

Скандал с рейдерским захватом акций заставил В. Плахотнюка действовать.

В мае-июне 2011 г. произошёл спланированный выход из BEM многих экономических агентов. С крупными оборотами кэша!

Одновременно, чтобы запутать следы, 2 декабря 2011 года, Плахотнюк продал 28% акций в BEM (а также акции в Victoriabank – 26,7525%), 81,7628% «Victoria Asigurări» SRL и 100% «Alfa-Engineering» SRL (бывший ASITO?) Вяче-славу Платону, который представлял интересы Юрия Контиевского. Акции были проданы за $80 млн!

Напомним, что все эти акции были отняты у Цоп. Продавцом был голландский OTIV Prime Financial BV.

Посредниками были Влад Андронаки, Адриан Канду, который имел доверенность от OTIV Prime Financial BV.

Кстати, фирма Плахотнюка ОТIV расшифровывается просто:

О – Оксана – супруга Плахотнюка;

Т – Тимофей – сын;

I – Иннокентий – сын;

V – Влад – сам Плахотнюк.

Из показаний В. Платона румынской прокуратуре ясно, что 28,5% акций BEM были переданы следующим образом:

18,5% акций были раздроблены на 4 пакета по 4,6354% акций. Их купили Dmitrovskaya Energy Company LLC, TopEnergoAudit LLC, Energoremservice LLC, Yurenergo UES CJSC. Видимо, это были акции офшора «Lectom» Ltd.

Руководство компанией «Sisteme Informaţionale Integrate» SRL (9,78%) было получено путём покупки 100 % акций «Finpro Systems» Limited, которая была владелицей данной фирмы.

При этом Платон, если верить его показаниям, не знал, что данные акции являлись объектом судебных разбирательств. Плахотнюк заверил его, что $5 млн будут отданы Цопам, чтобы закрыть претензии по BЕМ, но Цопы денег не получили.

Также неизвестно, знал ли покупатель, что BEM к моменту продажи акций подвергался серьёзной декапитализации, а если проще – грабежу.

Сомнительные кредиты в BЕМ выглядели так:

31.12.2009 г. – 376 млн леев,

30.09. 2011 г. – 143 млн леев,

31.12.2011 г. – 913 млн леев!!!

30.09. 2012 г. – 1,171 млн леев,

11. 2012 г. – 1, 380 млн леев.

То есть объём сомнительных кредитов всего за один квартал 2011 года вырос в 7 раз!

2012 год: в игру вступают миноритарные акционеры

14 февраля миноритарные акционеры попытались созвать собрание акционеров, но им это не удалось…

7 и 12 марта 2012 г. Экономический суд Кишинёва (cудьи Виктор Орындаш и Наталия Плугарь) постановил, что акции «Lectom» Ltd и «Rietel» Limited переходят к четырём вышеназванным компаниям из РФ.

22 – 23 марта эти решения были внедрены! Гипотетически именно в этот день эти акции перешли де-факто от В. Плахотнюка к В. Платону, который действовал через посредника Юрия Контиевского.

Уже 7 апреля 2012 года адвокат Виктор Берлинский взял на себя миссию представлять интересы одной группы «новых акционеров» BEM – Sisteme Informaţionale Integrate (10%).

12 апреля 2012 г. государство созвало собрание акционеров, назначив четырёх своих представителей в админсовет BЕМ. Виктор Берлинский вошёл в админсовет как представитель миноритарных акционеров, то есть Sisteme Informaţionale Integrate и четырёх компаний Платона/Контиевского.

13 апреля 2012 г. миноритарные акционеры вновь созвали собрание акционеров. У государства остаются три представителя (вместо четырёх), а у новых акционеров – два представителя в админсовете BЕМ.

Де-факто в BЕМ сосуществовали два админсовета!

27 апреля 2012 г. Нацбанк легализовал сделку по передаче 18,5% акций «Lectom» Ltd в пользу четырёх компаний Платона/Контиевского из РФ! Это было сделано через вице-председателя Нацбанка, который дал разрешение.

Но как это стало возможным?

8 июня 2013 года депутат ЛДПМ Ион Бутмалай, секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности, получил от СИБа информационную записку. Согласно ей 7 апреля 2012 года председатель КС А. Тэнасе, председатель Верховного суда М. Поалелунжь, Виктор Берлинский встретились в офисе фина В. Плахотнюка Дорина Дамира. Они обсудили схему легализации акций «Lectom» Ltd и «Rietel» Limited в пользу четырёх компаний.

Для этого нужно было найти схему для обхода ограничений Нацбанка и национальной комиссии по ценным бумагам.

По словам В. Негруцэ, Виктор Берлинский – дядя губернатора Нацбанка Дорина Дрэгуцану.

8 июня 2012 г. – новое чрезвычайное собрание акционеров. Государство соглашается иметь трёх представителей (Виктор Бодю (ЛДПМ), Вячеслав Мэмэлигэ – советник Минфина (ЛДПМ), Елена Матвеева, Минфин (ЛДПМ)). От миноритариев – Галина Нистор и Виктор Берлинский. 21 июня 2012 г. Нацбанк узаконил данный мягкий рейдерский захват… Похоже, BЕМ контролировался людьми ЛДПМ и Платона.

Кстати, 3 апреля 2018 г. В. Мэмэлигэ, бывший советник В. Негруцэ, был задержан за превышение служебных полномочий и коррупционные сделки. Но, возможно, с него хотели выбить показания против Негруцэ. Задержан он был якобы по инициативе Павла Филипа.

В июле 2012 года эти акционеры подали в суд на государство, выдвигая претензию в размере 1,2 млрд леев!

Как утверждает бизнесмен Денис Уреки, осуждённый по делу о банковском мошенничестве, его проблемы начались в 2012 году, «когда Banca de Economii должен был выйти из-под контроля государства и перейти в руки Вячеслава Платона». По его словам, атака на банк была организована через Виктора Берлинского, члена админсовета BEM.

Руководство BEM (а именно Григорий Гачкевич, Александр Мишов, Екатерина Ткач и другие) стремилось иметь как можно больше плохих кредитов, чтобы цена банка при продаже была как можно ниже. Впоследствии банк был продан Вячеславом Платоном Илану Шору…

Переход акций от Платона к Плахотнюку – Шору поменял всю игру.

Согласно отчёту BЕМ, в 2012 г. банк понёс финансовые потери свыше 300 млн леев. Ион Бутмалай утверждал, что Григорий Гачкевич получил комиссион в 12% от общей суммы кредитов, выданных в 2011–2012 гг. офшорам Плахотнюка и Платона.

Разрушение Альянса за евроинтеграцию

23 декабря 2012 г. произошло убийство Сорина Пачу в Pădurea Domnească. Здесь участвовали люди из окружения ДПМ, генпрокурор В. Зубко, директор Moldsilva (ЛП) Ион Лупу, судья Крецу… Это привело к войне в АЕИ между Филатом и Плахотнюком, в том числе за передел бизнес-сфер, включая BEM.

Создаётся даже следственная комиссия под руководством ПКРМ (Загородный), которая представила отчёт 15 февраля 2013 года.

Убийство Сорина Пачу развязало войну в АЕИ. 13 февраля 2013 г. ЛДПМ разрывает соглашение о создании АЕИ-2.

21 января 2013 г. парламент принял отставку генпрокурора В. Зубко.

15 февраля 2013 г. В. Плахотнюка отправляют в отставку с должности первого вице-спикера.

5 марта правительство В. Филата отправлено в отставку голосами 54 депутатов.

12–13 апреля 2013 года ЛДПМ и ДПМ разрывают фракцию ЛП, что приводит к появлению фракции ЛРП во главе с И. Хадыркэ.

22 апреля 2013 г. Лупу, Филат и Плахотнюк заявляют о создании нового парламентского большинства с Филатом в должности премьера. Но вечером КС, подконтрольный ДПМ, издаёт решение, что В. Филат не может быть премьером из-за подозрений в коррупции!

30 мая 2013 г. парламент принимает Постановление № 125 от 30.05.2013 г. о назначении правительства Ю. Лянкэ.

Правительство Лянкэ (которое контролировалось ДПМ) означало, что появился консенсус олигархов, новый альянс и новые планы. С этой даты начинаются великие грабежи… 80% власти, если не все 90% переходит в руки В. Плахотнюка…

Платона выдавливают из BЕМ

Война привела к переделу активов в BЕМ.

В июле 2019 года В. Платон подтвердил, что в 2013 году Илан Шор предложил ему выкупить акции BEM. По утверждениям Платона, он планировал продать свои активы (28%) по завышенной втрое цене в $30 млн, но Плахотнюк через административный ресурс аннулировал сделку. «В итоге мы вернули акции Плахотнюку, а он продал их Шору».

Платон называет эту сделку отправной точкой в краже миллиарда. Когда и как это точно произошло, пока неясно.

Но 13 марта 2013 г., по информации BEM, его админсовет меняет структуру: Виктор Бодю, Вячеслав Мэмэлигэ, Елена Матвеева, Светлана Бесараб, Мариана Ковач (двое последних – люди Плахотнюка?). Одним словом, В. Берлинский и Г. Нистор (люди Платона?) покидают админсовет! Кстати, Анжела Воронин и Яна Гайдайчук стали «запасными» кандидатами в админсовет.

8 апреля 2013 г. Плахотнюк продаёт Илану Шору компанию Nobil Air, которая становится ICS «AIR CLASICA». Возможно, именно тогда акции BEM перешли от Плахотнюка к Шору.

Богдан Цырдя, политолог