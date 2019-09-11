Ограбление Молдовы – 2: Захват BEM Шором

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О том, как умерщвляли государственный банк Молдовы

Именно 2013 год был ключевым в захвате акций BEM группой Илана Шора – акции переходили из рук в руки, из одного офшора в другой. Это была репетиция кражи миллиарда.

Удар по BEM

В ответ на обвинения Филата в адрес демократов в убийстве Сорина Пачу на «царской охоте» ДПМ решила ударить по BЕМ и выдавить оттуда ЛДПМ. В этом им подыгрывали лидеры ПКРМ и ЛП, которые обвиняли Филата в грабеже банка. Про Плахотнюка и Шора – ни слова.

С 30 января по март 2013 го-да началась спланированная истерия вокруг BЕМ, поначалу последовали публичные откровения В. Гурэу и Ф. Гелича.

Советник от ПКРМ Виктор Гурэу заявлял, что Филат вывел 1,5 млрд леев из BЕМ с по-мощью В. Бодю (председатель админсовета) и хочет купить 40% акций банка у Платона.

Ф. Гелич утверждал, что 1,4 млрд леев выведены из BЕМ в офшоры и Филат купил акции BЕМ у Платона.

Вследствие раскрученной СМИ Демпартии истерии, всего за один месяц активы BЕМ уменьшились на 900 млн – с 6,7 млрд леев (в январе) до 5,8 млрд (в феврале). Активы снизились за счёт уменьшения объёма депозитов: население сняло со своих счетов чуть более 880 млн леев (25%), в то время как юридические лица

– 73 тыс. леев.

В марте от услуг Banca de Economii (чисто случайно) отказались несколько корпоративных клиентов, подведомственных столичной мэрии.

По итогам февраля 2013 года два банка не выполнили требование Нацбанка о минимальном объёме нормативного капитала (200 млн леев) – это Banca de Economii (127,6 млн леев) и EuroCreditBank (168,1 млн леев).

В начале марта Д. Дрэгуцану угрожал: если нормативный капитал BEM до конца марта не будет доведён до установленного минимума в 200 млн леев, Нацбанк отзовёт у него лицензию. Неделей ранее он предложил продать Banca de Economii!

1 февраля 2013 года М. Гимпу (ЛП) на пресс-конференции потребовал создать следственную парламентскую комиссию. Аргументы были убедительными: цена акции BEM упала с 50 леев в 2009-м до 14 леев в 2012 году.

7 февраля ЛП регистрирует инициативу о создании следственной комиссии.

21 февраля 2013 года Игорь Додон, лидер ПСРМ, выступает в парламенте с заявлением о том, что социалисты категорически против приватизации BEM.

22 февраля 2013 г. была создана следственная комиссия по BEM № 16 во главе с Олегом Рейдманом (депутат от ПКРМ).

В неё вошли: Олег Рейдман – председатель (ПКРМ) (многие эксперты считают его близким к В. Плахотнюку); Вячеслав Бондарь – заместитель председателя (ПКРМ); Валерий Гума – секретарь (ДПМ) (находился в розыске Интерпола).

Члены комиссии: Александр Банников – ПКРМ; Олег Гаризан – ПКРМ; Кирилл Лучинский – ЛДПМ; Георге Мокану – ЛДПМ; Лилиана Палихович – ЛДПМ; Вадим Кожокару – ЛП.

К слову, А. Банников перешёл потом в ДПМ, Г. Мокану – в ЕНП (Лянкэ), В. Кожокару – в ЛРП (Хадыркэ), то есть к сателлитам Демпартии. На К. Лучинского завели уголовное дело за махинации в BEM. Л. Палихович сложила мандат, на её место пришёл

Н. Олару (с уголовным делом). Попав в парламент, он тут же стал «независимым», поддерживая во всём ДПМ. Случайность?

«После отчёта комиссии Рейдмана тут же оживились миноритарные акционеры BEM – их контролировали Шор и, предположительно, Плахотнюк. 27 июня 2013 г. эти господа сделали предложение по капитализации BEM, предлагая государству отдать им мажоритарный пакет акций! Они утверждали, что Banca de Economii срочно нужны 1–1,5 млрд леев и размер закрытой эмиссии должен составить 80 – 85 млн леев. Также они уверяли государство, что дадут кредит в 600 млн леев BЕМ на выгодных условиях и готовы выкупить проблемные кредиты в размере не менее 300 млн леев».

Цена спасения

8 марта 2013 года, накануне отставки, правительство Филата приняло решение о выделении из бюджета 200 млн леев для капитализации BEM. Был также представлен законопроект № 249 от 2 ноября 2012 г. для дополнения закона о бюджете.

Одновременно с миноритарными акционерами была достигнута предварительная договорённость о выделении с их стороны 155 млн леев на те же цели. Таким образом нормативный капитал BEM должен быть увеличен на 355 млн леев!

22 февраля 2013 года на заседании парламента М. Гимпу спросил у прокурора Андрея Пынти, почему депутат от ЛДПМ В. Ионицэ не наказан за поправки в Закон о казино (2010 год), которые нанесли государству ущерб в 5,6 млн леев! Пынтя ответил, что уголовное дело есть, но оно – по факту.

И тут произошло чудо!

27 марта 2013 г. проект Минфина (249) по капитализации BEM был заблокирован комиссией по экономике. Комиссией руководил В. Ионицэ (2009 – 2014 гг.), член ЛДПМ. Депутаты отложили решение вопроса до прояснения позиции миноритарных акционеров, заявив, что «существуют другие решения по улучшению ситуации в банке».

В то же время 25 марта на собрании акционеров ВЕМ это предложение не было поддержано, то есть сумма в какие-то 350 млн леев (€17,5 млн) оказалась якобы непосильной для спасения Banca de Economii!

Комиссия – спусковой крючок для приватизации?

21 июня 2013 г. прошли слушания отчёта комиссии Рейдмана за закрытыми дверями (интересно, почему не открытые слушания?). Комиссия рассмотрела три варианта:

1) национализацию BЕМ;

2) капитализацию; 3) приватизацию BЕМ – как нежелательный, но всё же вариант!

Подыграла комиссия олигархам? Большинство экспертов считают, что да.

О синхронизации действий комиссии и правительства говорит и тот факт, что в тот же день вышло Постановление правительства № 414 от 21.06.2013 года. В нём говорилось о регламенте, который позволял приватизацию BEM. Выдвинул инициативу министр экономики В. Лазэр (ДПМ). Все члены правительства были за. Решение было принято за 4 минуты. Кстати, это было 19 июня, в день, когда Лазэр получил орден Gloria muncii!

В тот же день парламент одобрил 152-е постановление от 21.06.2013 г., утвердив доклад комиссии Рейдмана.

Предложение миноритариев

После отчёта комиссии Рейдмана тут же оживились миноритарные акционеры BЕМ, которых контролировали Шор и, предположительно, Плахотнюк. 27 июня 2013 года эти господа сделали предложение по капитализации BЕМ, предлагая государству отдать им мажоритарный пакет акций! Они утверждали, что Banca de Economii срочно нужны 1–1,5 млрд леев, что размер закрытой эмиссии должен составить 80–85 млн леев. Они также уверяли государство, что дадут кредит в 600 млн леев BЕМ на выгодных условиях и готовы выкупить проблемные кредиты в размере не менее 300 млн леев!

Кто были эти миноритарии? Они полностью поменялись, если сравнивать с 2011 и 2012 годами.

Это фирмы «Calteco Prim» SRL (Татьяна Туршевска), «Vladox Grup» SRL (Алла Старицына), ICS «Sisteme Informaţionale Integrate» SRL (Яна Гайдайчук), SA «Classica Asigurări» (Марчел Русановски).

SA «Classica Asigurări» – это Илан Шор, ICS «Sisteme Informaţionale Integrate» SRL – также Шор. А вот собственники «Calteco Prim» SRL и «Vladox Grup» SRL неизвестны. Глава парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда А. Слусарь подозревает, что за ними стоял В. Плахотнюк. Возможно, но в любом случае эти фирмы действовали как единый конгломерат с

И. Шором.

В тот же день, 27 июня, правительство одобрило постановление № 424 от 27.06.2013 г. о составе комиссии для внедрения регламента о приватизации BЕМ через дополнительную эмиссию акций! Проект представил В. Лазэр, подписали Юрий Лянкэ, Вячеслав Негруцэ и сам Лазэр! Председателем комиссии был Думитру Годорожа (ДПМ).

2 июля 2013 года министр финансов В. Негруцэ направляет секретное письмо (почему секретное?) в адрес правительства с просьбой созвать срочное заседание комитета финансовой стабильности (CNSF). Но правительство молчало…

Подковёрные игры

12 июля 2013 года поздним вечером парламент на своём последнем заседании сессии принял ряд поправок в закон №121-XVI «Об администрации и приватизации государственной собственности».

В тот же день, 12 июля 2013 г., созывается внеочередное общее собрание в BEM (в который раз!), на котором государство остаётся лишь с двумя из пяти представителями в совете, но пока с контрольным пакетом в 56,1%.

Виктор Бодю (председатель админсовета, ЛДПМ) и Вячеслав Мэмэлигэ (ЛДПМ) покидают админсовет.

Членами админсовета становятся Михай Хынку (председатель, он же зампредседателя Национальной конфедерации профсоюзов РМ), Светлана Бесараб, Марина Ковач, Елена Матвеева (ЛДПМ), Анжела Воронина (ЛДПМ). Михай Хынку в 2010 году был почётным председателем футбольного клуба Milsami, подконтрольного И. Шору.

Будьте внимательны: государство, имея 56 % акций, теряет контроль над админсоветом в пользу людей Шора/Плахотнюка (3)! Люди В. Филата остаются в меньшинстве (2).

15 июля 2013 года Агентство публичной собственности фактически соглашается с условиями миноритариев. В тот же день Совет BEM принимает беспрецедентное решение о созыве 2 августа внеочередного общего собрания «об увеличении уставного капитала BEM путём проведения закрытой дополнительной эмиссии акций»!

Это решение грубо нарушало все возможные законы:

1) Собрание решили провести в заочной форме (то есть без проведения самого собрания, с голосованием «по почте»)!

2) Приём бюллетеней для голосования заканчивался 02.08.2013 г. в 11 часов!

30 июля 2013 года депутат Игорь Додон направил запрос правительству, требуя прояснить ситуацию с BEM, предупреждая о риске «приватизации» банка и о недопущении этого. Но Лянкэ играл свою игру…

1 августа 2013 года группа миноритарных акционеров подписывает с представителями государства своего рода соглашение, посредством которого они обязуются провести капитализацию BEM. Среди подписавшихся по меньшей мере три – офшорные компании.

2 августа 2013 года внеочередное общее собрание BEM решает увеличить капитал Banca de Economii без участия государства.

Государство де-юре теряет (с согласия государства) мажоритарный пакет акций (около 23%) в пользу группы миноритарных акционеров.

Обратите внимание на грубые нарушения закона: приглашение и бюллетени для голосования получили не все акционеры, а только те, которые были близки группе Шора (Плахотнюка) и сделали 27 июня «предложение» государству! Письма отправлялись обычные, а не заказные! Проще говоря, остальных малых акционеров кинули, уменьшив их долю собственности без их согласия!

29 августа 2013 года BЕМ переходит в частные руки. В этот день была завершена подписка на дополнительную эмиссию акций Banca de Economii. Конечно, государство не участвует в подписке и отказалось выкупать свою долю. Не случайно это произошло во время праздников. Впоследствии объяснением послужит тот факт, что парламент ушёл на каникулы и не мог утвердить пересмотр бюджета и выделение необходимых ресурсов!

Сумма эмиссии составила чуть более 80 млн леев (80 249 700 леев), количество выпущенных акций – 16 049 940, стоимостью 5 леев за акцию.

Таким образом доля государства упала c 56% до 33,3% акций! Напомним, что собственником акций BEM было Минэкономики (ДПМ) через Агентство публичной собственности!

Эмиссию тут же подтвердили авторизацией Нацбанка и решением CNPF № 42/1 от 04.09.2013 года.

Кто покупатели?

30 сентября 2013 года, то есть через месяц после завершения сделки, структура акционеров BEM выглядела следующим образом:

Государство (АПС) – 33,33%. Ранее оно владело 56%.

1) «Sisteme Informaționale Integrate» SRL (MD). Менеджер – Яна Гайдайчук – 33,73 %. Месяцем ранее, 31 августа, у этой фирмы было лишь 9,78%.

2) «Vladox Grup» SRL (MD), Оксана Кумирова (RU) – 4,79%;

3) «Calteco Prim» SRL (MD), Андрей Загадайлов (RU) – 4,61%;

4) CA «Klassika Asigurări» S.A (MD), Илона Шор (MD) – 2,78%;

5) «Garant Group» LLC (RU), Алексей Кучеренко (RU) – 4,62%;

6) «Carmondean Development» LTD (UK), Ерванд Индиков (RU) – 4,87%; рабочий капитал – 6,45, персонал –1 человек (он же директор);

7) Wall Trend Limited (UK), Марина Воевода (RU) – 4,41%; рабочий капитал – 7,136,573.00, персонал –1 человек;

8) «Tintel Project» LTD (UK), Ксения Гвоздева (RU) –3,72%; рабочий капитал – 7,235,218,54, персонал –1 человек.

Как видим, структура акционеров весьма интересна.

Первые четыре компании связаны с «группой ШОР» и, предположительно, с В. Плахотнюком. Остальные тоже участвовали в операциях данного картеля.

Три офшора из Великобритании зарегистрированы… почти одновременно и незадолго до аферы с BEM: Carmondean Development – 26.09.2012 г., Wall Trend Limited и «Tintel Project» LTD – 16.10.2012 г.

Главным бенефициаром эмиссий акций стала фирма ICS «Sisteme Informaţionale Integrate» SRL с социальным капиталом в 57 млн леев; была куплена в декабре 2011 г. Платоном у Плахотнюка и, похоже, продана обратно Плахотнюку. Ну а тот перепродал её Шору в феврале-апреле 2013 года.

Эта фирма имела офис в гостинице «Кодру», которая стала собственностью В. Плахотнюка.

Учредитель этой фирмы – «Constanta» SRL из Москвы, с офисом в посольстве РМ и уставным капиталом в 10 тыс. рублей! Она же управляет рестораном в молдавском посольстве РФ! Кстати, Яна Гайдайчук руководила в Москве и фирмой Victoria Trade (кулинария, рестораны), учредителем которой является Moldoclassica, основанная Мироном Шором в 90-х годах. Мать Гайдайчук – Лилия Плекачевская, продюсер Жасмин, владела 4,7% акций Unibank.

Как утверждает Гофман, деньги на «покупку акций» BEM были взяты из самого Banca de Economii.

После «приватизации» социальный капитал банка вырос на $50 млн, которые были получены в качестве кредита от «Региональной финансовой компании» из России…

Продолжение следует.

Богдан Цырдя, политолог