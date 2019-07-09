Ограбление банка: Руководство MAIB обещает 1 миллион леев вознаграждения за предоставление информации по поводу преступления

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Совет “Moldova Agroindbank”, собравшийся в срочном порядке, принял беспрецедентное решение компенсировать каждому пострадавшему клиенту сумму до 500 000 леев, невзирая на договорные положения и национальную и региональную банковскую практику. Решение было принято спустя два дня после кражи, произошедшей в филиале “Chişinău-Buiucani”, в результате чего были украдены ценности из индивидуальных сейфов. Об этом говорится на сайте учреждения.

– Это беспрецедентная ситуация для Республики Молдова и для MAIB. Наши усилия направлены, прежде всего, на решение вопросов пострадавших клиентов, которых мы хотим заверить, что будем работать круглосуточно, чтобы как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию. Совет банка и все руководство сожалеет о случившемся. Однако мы уверены, что несмотря ни на что, мы устоим в данной ситуации и станем сильнее и будем работать вдвойне, чтобы оправдать ожидания наших клиентов, – заявил Сергей Чеботарь, председатель правления MAIB.

По его словам, приоритетом номер один для руководства MAIB остается проведение всех необходимых мер, в сотрудничестве с правоохранительными органами, для выявления виновных в краже, что позволило бы полностью компенсировать потери пострадавшим клиентам. С этой целью банк объявляет о вознаграждении в размере 1 000 000 леев потенциальным информаторам за предоставление данных, которые позволили бы задержать преступников и вернуть украденное имущество. Информация может быть предоставлена по адресу: urgente@maib.md или по телефону +373 69268348 или +373 68093777.

Напомним, дерзкое ограбление произошло в ночь на 6 июля. Воры обчистили хранилище банка, украв боксы с деньгами, драгоценностями и документами. Общий ущерб, причиненный клиентам, превысил 29 миллионов леев.