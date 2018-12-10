Попытка ограбления АЗС в Гагаузии закончилась провалом

Попытка ограбления АЗС в Гагаузии закончилась провалом

9 декабря неизвестные попытались ограбить автозаправочную станцию в селе Кириет-Лунга. Инцидент произошёл поздним вечером.

Преступники проникли внутрь помещения АЗС через окно, откуда вынесли сейф с дневной выручкой. В момент совершения кражи станция уже была закрыта.

Злоумышленников “лишили улова” очевидцы ограбления, вызвавшие сотрудников полиции. Неизвестные поспешили скрыться с места преступления, оставив сейф на месте, передаёт gagauzinfo.md.

По факту покушения на кражу было инициировано уголовное преследование. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут работы по задержанию злоумышленников.

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