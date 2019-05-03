Ограбили пенсионерку и всё потратили в тот же день: полиция задержала двоих злоумышленников

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Сотрудники инспектората полиции Резины задержали мужчину и несовершеннолетнего, которых подозревают в совершении грабежа. 30 апреля в полицию обратилась 87-летняя жительница г. Резина, которая сообщила, что ночью двое неизвестных мужчин взломали замок и проникли в её дом.

Незнакомцы ударили женщину и пригрозили физической расправой, если жертва не отдаст им деньги. В итоге пострадавшая отдала злоумышленникам пять тысяч леев, после чего те скрылись в неизвестном направлении.

В тот же день личности нападавших были установлены: ими оказались 30-летний мужчина и 17-летний подросток из того же населённого пункта. Подозреваемым удалось потратить деньги на сигареты, выпивку и т. д.

В итоге мужчина был задержан: он признал свою вину. Несовершеннолетний находится на свободе.

Как удалось установить, преступление было спланировано заранее. По факту ограбления возбуждено уголовное дело. 30-летнему задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с наложением (или без) штрафа в размере от 42 500 до 67 500 леев.