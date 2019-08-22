Ограбил прохожего средь бела дня: нарушителю грозит до 7 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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21-летний житель Яловенского района был задержан сотрудниками полиции сектора Центр по подозрению в совершении ограбления.

Вечером 31 июля в полицию обратился 44-летний житель Чимишлийского района и сообщил, что его ограбили на Южном автовокзале. Мужчина рассказал, что, пока он ждал автобус, к нему подошёл молодой человек и отобрал мобильный телефон стоимостью 6 000 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Молодой человек признал свою вину. Стоит отметить, что ранее его задерживали за кражи из автомобилей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит тюремный срок от 5 до 7 лет.