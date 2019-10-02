Ограбил прохожего, а деньги потратил: столичная полиция задержала подозреваемого (ВИДЕО)

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22-летний житель района Кантемир был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы по подозрению в совершении ограбления.

12 августа в полицию обратился 21-летний мужчина и сообщил, что его ограбили. На месте происшествия потерпевший рассказал, что по пути домой у него отобрали портмоне с документами, банковскими картами и деньгами. Ущерб составил 7 100 леев.

В скором времени подозреваемый был опознан и задержан. Нарушитель признал свою вину и сказал, что украденные деньги потратил, а портмоне выбросил.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит штраф, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.