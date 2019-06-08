Оговорка по Фрейду: Протестующий у МВД заявил, что пришел “узурпировать” власть (ВИДЕО)

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У здания Министерства внутренних дел собрались несколько десятков протестующих, которые установили палатки. Среди них есть бывший депутат ДПМ Константин Цуцу.

Как сообщают СМИ, многие из протестующих не знают, для чего они собрались. Об этом свидетельствуют их ответы на вопросы журналистов, пишет point.md со ссылкой на tv8.md.

– Мы пришли, чтобы узурпировать власть. – Узурпировать власть? – Да! – А как вы будете узурпировать государственную власть? – Зачем вы задаете такие вопросы?

Стоит отметить, что палатки установлены также у здания Генеральной прокуратуры и Конституционного суда. К слову, у последнего граждане заявили, что пришли туда, потому что им “свистнули”. Некую деревянную конструкцию монтируют и перед зданием правительства. Средства массовой информации сообщают, что граждан массово свозят на автобусах в Кишинев из районов по указанию ДПМ.

Напомним также, что этим утром президент призвал граждан не поддаваться на провокации и не выходить на улицы.