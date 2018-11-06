Огонь уничтожил бар в Кэлэраше

3 ноября в Кэлэраш произошёл пожар: второй этаж двухэтажного здания полностью сгорел. К счастью, при пожаре никто не страдал. Огонь вспыхнул в 3.40 утра, когда в здании никого не было, пишет expresul.md.

По словам главы Инспектората по чрезвычайным ситуациям Кэлэраша Николая Стекларь, на первом этаже здания располагался автосервис, а на втором этаже находился бар, который сдавался в аренду владельцем автосервиса.

– Когда прибыли пожарные, весь второй этаж был охвачен огнем, поэтому ничего не удалось спасти. Первый этаж и соседний склад остались неповрежденными, – добавил чиновник.

Причины возникновения пожара будут установлены экспертами из Инспектората по чрезвычайным ситуациям в течение нескольких дней. По словам Николая Стекларь, в этом году в Кэлэраше было зарегистрировано 32 пожара.