Огонь и чёрные клубы дыма охватили полный пассажиров микроавтобус (ВИДЕО)

В момент возгорания в микроавтобусе находились рабочие транснациональной корпорации Lear-Corporation.
Mercedes Sprinter загорелся на ходу в селе Дэнуцены Унгенского района, пишет unghiul.com. По словам главы Управления инспектората по чрезвычайным ситуациям в Унгенах Владимира Гырбя, причиной возгорания является короткое замыкание.
– Водитель как только почувствовал запах дыма остановился и попросил пассажиров выйти из автобуса. После этого он попытался огнетушителем ликвидировать пожар, однако не успел, – сообщил Владимир Гырбя.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар успели снять на камеру очевидцы происшествия.
Видео: Андриан Попеску
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