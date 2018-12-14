Огонь и чёрные клубы дыма охватили полный пассажиров микроавтобус (ВИДЕО)

В момент возгорания в микроавтобусе находились рабочие транснациональной корпорации Lear-Corporation.

Mercedes Sprinter загорелся на ходу в селе Дэнуцены Унгенского района, пишет unghiul.com. По словам главы Управления инспектората по чрезвычайным ситуациям в Унгенах Владимира Гырбя, причиной возгорания является короткое замыкание.

– Водитель как только почувствовал запах дыма остановился и попросил пассажиров выйти из автобуса. После этого он попытался огнетушителем ликвидировать пожар, однако не успел, – сообщил Владимир Гырбя.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Пожар успели снять на камеру очевидцы происшествия.

Видео: Андриан Попеску