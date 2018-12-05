Огни на главной новогодней елке страны зажгут сегодня в 18.00

Огни на главной новогодней елке страны зажгут сегодня в 18.00

Примэрия муниципия Кишинев приглашает жителей и гостей столицы на площадь Великого национального собрания в среду, 5 декабря, на церемонию инаугурации новогодней ели и зажжения праздничных огней. 

По случаю открытия зимних праздников будет организована развлекательная программа для детей с участием призеров международных конкурсов и актеров театра “Гугуцэ”. Она начнется в 17.30.

Инаугурация ели и зажжение праздничных огней состоится в 18.00. Напомним, в этом году дерево впервые будет искусственным, а не живым, как обычно.

 

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