Огни на главной новогодней елке страны зажгут сегодня в 18.00

Примэрия муниципия Кишинев приглашает жителей и гостей столицы на площадь Великого национального собрания в среду, 5 декабря, на церемонию инаугурации новогодней ели и зажжения праздничных огней.

По случаю открытия зимних праздников будет организована развлекательная программа для детей с участием призеров международных конкурсов и актеров театра “Гугуцэ”. Она начнется в 17.30.

Инаугурация ели и зажжение праздничных огней состоится в 18.00. Напомним, в этом году дерево впервые будет искусственным, а не живым, как обычно.