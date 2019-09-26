Огненное ДТП: в Хынчештах два автомобиля загорелись после столкновения (ФОТО, ВИДЕО)

Огненное ДТП: в Хынчештах два автомобиля загорелись после столкновения (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткая авария произошла сегодня утром в населённом пункте Фундул Галбеней Хынчештского района. По словам свидетелей, в зоне ДТП образовались километровые пробки.

Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, автомобили столкнулись на дороге, в результате чего загорелись. Пострадал ли кто-то в ДТП – неизвестно, передаёт protv.md. На место происшествия прибыли органы правопорядка, которым предстоит выяснить все обстоятельства дорожного инцидента.

Стоит отметить, что из-за ухудшения погодных условий видимость на дорогах снизилась, поэтому движение сейчас небезопасно. В связи с этим НИП призывает водителей быть предельно осторожными и внимательными.

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