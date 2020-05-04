Официальные резервные активы Нацбанка увеличились

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Официальные резервные активы были восстановлены до уровня 3 118,53 млн долларов после снижения примерно на 144,15 млн долларов в марте и апреле. Такие данные были представлены Национальным банком Молдовы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такое изменение обусловлено главным образом предоставлением Международным валютным фондом Министерству финансов Республики Молдова экстренного кредита для управления чрезвычайной эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19, передаёт moldpres.md.

– Эта сумма эквивалентна 172,5 млн специальных прав заимствования (СПЗ), что составляет около 233,9 млн долларов, – уточнили в НБМ.

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