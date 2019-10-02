Официально: виновница ДТП на Буюканах находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения

0

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, в крови у женщины-водителя автомобиля Porsche Cayenne, которая 30 сентября спровоцировала ДТП в секторе Буюканы, было обнаружено 1,87 мг/л алкоголя. Это означает, в соответствии с действующим законодательством, что в момент аварии она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Такие данные были опубликованы сегодня Генеральным инспекторатом полиции.

По словам министра здравоохранения Аллы Немеренко, после аварии в общей сложности за медицинской помощью обратились 25 человек, 9 из них были госпитализированы. Министр отметила, что водитель Porsche находится в тяжёлом состоянии, но сегодня впервые была отмечена положительная динамика, передаёт unimedia.info.

Кроме этого, в тяжёлом состоянии находится пассажир троллейбуса, который получил травму грудной клетки. Ещё один пассажир с переломом бедра перенёс сегодня операцию.

Напомним, что страшное ДТП произошло 30 сентября на пересечении улиц Алба-Юлия и О. Гибу столичного сектора Буюканы. Автомобиль марки Porsche выехал на перекрёсток на высокой скорости на красный сигнал светофора, в результате чего врезался в троллейбус. За рулём автомобиля находилась 33-летняя женщина, которая, как стало известно позже, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за нарушения ПДД. Более того, она провела 6 месяцев в тюрьме за ДТП, спровоцированное ею. Тогда она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии скончался 34-летний мужчина.