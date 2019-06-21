Официально: Служба госохраны вернулась в подчинение президенту

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Служба государственной охраны вернулась в подчинение президенту. Закон о внесении изменений в Закон № 134/2008 о Службе государственной охраны опубликован в сегодняшнем номере «Monitorul оficial», пишет moldpres.md.

Согласно новым изменениям законодательства, служба будет подчиняться Президенту Республики Молдова, который будет иметь право назначать директора учреждения и его заместителя. Структура и предельная штатная численность СГО будут установлены указом президента. Также глава государства установит специальные звания для руководства и сотрудников СГО.

Кроме того, в «Monitorul оficial» были опубликованы и другие принятые накануне решения: об изменении состава Высшего совета безопасности, о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы, о создании постоянных парламентских комиссий и их численном составе и так далее.

Напомним, что Служба госохраны находилась в подчинении президента до избрания Игоря Додона главой государства. Перед вступлением Додона в должность, демократы в срочном порядке переподчинили службу правительству. Аналогичным образом они поступили и с СИБ. Процедура ее возвращения в подчинение главе государства уже начата – на этой неделе депутаты проголосовали за этот проект в первом чтении.