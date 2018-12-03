Официально: по просьбе Додона 170 тысяч молдаван в России будут амнистированы по статьям 26 и 27

Сказано – сделано! Договоренности президента страны Игоря Додона с его российским коллегой Владимиром Путиным по поводу амнистии для сотен тысяч молдавских граждан, которые нарушили миграционное законодательство РФ, получили документальное подтверждение. Решение по этому поводу было опубликовано сегодня, 3 декабря, на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В нем, в частности, говорится о том, что:

В соответствии с просьбой Президента Республики Молдова Игоря Додона, озвученной им в ходе официального визита в Москву 31 октября 2018 года: граждане Республики Молдова, находящиеся на территории Российской Федерации с нарушением разрешенного срока пребывания, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года выехать в Республику Молдова без привлечения их к административной ответственности за нарушение сроков пребывания и принятия в отношении них решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии с частями 4 и 8 статьи 26 и частями 12, 13 и 14 статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; в отношении граждан Молдовы, которые в указанный период выедут в Республику Молдова, начиная с 25 февраля 2019 года будет вестись работа по пересмотру в сторону отмены или смягчения уже принятых в отношении них в соответствии с частями 4 и 8 статьи 26 и частями 12, 13 и 14 статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

Глава государства прокомментировал принятое решение на своей странице в соцсети. Игорь Додон выразил благодарность российскому руководству за конкретные шаги по выполнению договоренности, достигнутой с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его официального визита в Россию 31 октября и 1 ноября. Он отметил, что согласно решению МВД РФ, примерно 170 тысячам граждан Республики Молдова, которые нарушили положения ст. 26 части 4 и 8 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также положения ст. 27 части 12, 13 и 14 того же закона, предоставляется возможность воспользоваться новым законным способом, чтобы эти нарушения были аннулированы.

– Теперь у граждан РМ, которые по ряду причин нарушили миграционное законодательство России, эти нарушения могут быть аннулированы, если они покинут территорию России в январе-феврале 2019 года и вернутся в Россию не ранее марта будущего года. Это решение также касается тех граждан РМ, которые ранее были депортированы за данные нарушения. Этот шаг говорит об открытости и высокой заинтересованности российского руководства в оказании помощи нашим гражданам и в развитии стратегического партнерства с нашей страной во всех областях, представляющих взаимный интерес, – подчеркнул он.